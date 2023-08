Messa in sicurezza e riapertura di Via Varano, efficientamento energetico, difesa delle coste, il riuso di quattro beni confiscati alla camorra, Piano Urbano Integrato per riqualificazione del centro storico. Sono questi i progetti a rischio con la revoca di ben 25 milioni di fondi Pnrr per Castellammare. A lanciare l'allarme sono i rappresentanti locali di Italia Viva, Sinistra Italiana e Democratici e Progressisti. «Chiediamo un forte impegno per evitare un nuovo colpo a Castellammare - spiegano i politici - sicuramente la vicenda del rastrellamento delle risorse che il Governo sta operando, non riguarda solo Castellammare, ma tante realtà e tanta parte del Mezzogiorno». È altrettanto importante però ricordare il momento storico che la città delle acque sta vivendo dopo lo scioglimento e il difficile clima sociale che si vive. «La confusione esistente sul Pnrr - aggiungono i politici - rischia di far crollare la speranza che questa opportunità possa aiutare a intervenire su nodi che riguardano sfide importanti, come la transizione ambientale».

ln particolare i fondi già preventivati per il territorio erano già stati destinati a progetti specifici e molto importanti dal punto di vista ambientale e urbanistico. I lavori per Varano e l'efficientamento energetico sono progetti già aggiudicati dall'ente che potrebbero iniziare a breve mentre la difesa delle coste che si realizzerà lungo via De Gasperi, aspetta la progettazione esecutiva e poi si darà il via alle opere a mare. Rientrano nei fondi Pnrr anche i lavori all'interno dell'ex Plan-B, la discoteca del clan confiscata alla camorra che dovrebbe diventare un centro per i giovani grazie all'investimento di 3 milioni.

Mentre altri tre locali confiscati alla camorra aspettano una nuova vita. Progetti quindi già tutti in essere, già messi in campo e dalla commissione straordinaria che nell'ultimo anno ha accelerato e seguito tutti i piani già programmati e previsti. «La città riceverebbe un colpo serio e l'Ente rischierebbe il dissesto finanziario - fanno sapere i partiti - avendo già assunto impegni economico-finanziari che andrebbero mantenuti o con anticipazioni di cassa o con mutui, infatti se dovessero venire meno queste risorse per continuare a sostenere questi progetti e non bloccare i cantieri aperti, il Comune dovrebbe far ricorso a misure straordinarie. Tale eventualità, avrebbe come conseguenza il quasi blocco, per i prossimi anni, della possibilità di programmare nuovi interventi e investimenti a carico del bilancio comunale».

che finì in dissesto già nel 2015 e che solo negli ultimi anni ha ritrovato un bilancio in ordine e spese da poter gestire. «Sono temi, ne siamo consapevoli, sui quali in Parlamento e nel Paese si sta sviluppando un confronto, anche aspro, tra i diversi schieramenti sulle scelte del Governo - concludono i rappresentanti locali - a noi preme rilevare, nel caso che ci riguarda, che la beffa sarebbe doppia: non solo meno risorse dal Pnrr, ma la revoca di quelle assegnate in precedenza». Un incubo per Castellammare che aspetta una svolta proprio dai fondi straordinari messi a disposizione che daranno lo slancio necessario per completare progetti chiave in ambiti diversi.