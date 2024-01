Poggiomarino: autolavaggio víola i sigilli e continua a sversare veleni nelle fogne

L'autolavaggio era già stato sequestrato nel 2019 per mancanza di autorizzazione e violazione delle norme ambientali ma continuava l'attività in barba a tutte le norme che regolano il settore. Così, nel corso di un controllo, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Napoli, nello specifico i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli, sono ritornati sul posto e hanno constatato che l'impianto era in piena attività e sversava le acque prodotte dall’attività dell’impianto, insieme a quelle derivanti dal lavaggio dei piazzali, direttamente nella condotta fognaria comunale senza la prevista autorizzazione e senza impianto di depurazione.

L'impianto è stato nuovamente posto sotto sequestro mentre il titolare dell’autolavaggio, un uomo di 55 anni del luogo, è stato deferito all’autorità giudiziaria per reati previsti dal codice dell’ambiente e per violazione di sigilli.

L'attività s'inquadra nel contesto dei controlli per prevenire e contrastare le fonti di inquinamento del suolo e del sottosuolo nel bacino idrografico del fiume Sarno. In particolare, i controlli vengono effettuati nei confronti di piccole e medie imprese, quasi sempre abusive, che potrebbero dare origine a scarichi reflui suscettibili di inquinamento della matrice ambientale in cui confluiscono.

Le acque reflue degli autolavaggi contengono fango, sabbia, idrocarburi, tensioattivi, oli minerali e tracce di metalli derivanti dalle operazioni di pulizia e risciacquo degli autoveicoli. La campagna di controlli disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli continua al fine di verificare e accertare il rispetto delle norme in materia ambientale su tutte le possibili fonti di inquinamento idrico, sia esso in falda o nelle acque superficiali.