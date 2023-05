Autobomba esplode davanti a un palazzo: tragedia sfiorata a Pomigliano

Terrore a Pomigliano. Intorno alle 8 di stasera una bomba piazzata sotto un'automobile è stata fatta esplodere davanti a un palazzo del rione della riscostruzione, nel parco Partenope. La deflagrazione ha provocato notevoli danni alla facciata dell'edificio.

E' stata danneggiata anche la farmacia comunale. Per fortuna nessun danno alle persone. Ma è stato solo grazie a un'incredibile serie di coincidenze che il fatto non si sia tramutato in una tragedia. Al momento dell'esplosione infatti non c'era nessuno per strada e nessuno si trovava sui balconi oppure affacciato alle finestre altrimenti il bilancio dell'accaduto sarebbe stato ben altro.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia municipale. La 219 di Pomigliano è da tempo teatro di una lotta tra clan del traffico di droga e delle estorsioni.