Uno dei due aveva la valigia pronta per scappare; l’altro ha consegnato per tre volte ai carabinieri il pin errato per impedire l’accesso al cellulare. Eccoli i due picchiatori sedicenni che hanno ucciso un uomo inerme: sono i due aggressori di Frederick Akwasi Adofo, il clochard colpito a morte tra il 18 e il 19 giugno scorsi a Pomigliano d’Arco. Prima la violenza, poi il tentativo di fuga. Oltre a una strategia finalizzata a impedire che gli inquirenti arrivassero al cuore del problema: negli archivi e nelle chat all’interno dei cellulari, dove erano custoditi i video dell’omicidio di un uomo indifeso e colpito a tradimento.

Poche pagine, quelle firmate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori Angela Draetta, che inchiodano in cella i due aggressori di Frederick, in un procedimento approdato in questi giorni al Riesame dove - giusto sottolinearlo - gli indagati avranno modo di articolare le proprie ragioni. Da un lato c’è la ricostruzione del delitto, dall’altro degli stili di vita dei due 16enni, alla luce di un deficit educativo che il giudice mette in rilievo nell’applicare il carcere ai due malviventi. Stando al gip Draetta, le due famiglie «non si sono rivelate una guida educativa autorevole», come peraltro emerge dal fatto che i due indagati «hanno abbandonato gli studi e non trascorrevano una vita all’insegna di impegni strutturati».

Ma torniamo in via Principe di Piemonte, la notte tra il 18 e il 19 giugno scorsi. Ci sono video agli atti. Alcuni sono ricavati dal sistema di protezione di un negozio, altri sono stati realizzati dai due indagati. Facile intuire che il fine della violenza consumata nei confronti di un uomo inerme fosse quello di postare sui propri canali social il contenuto del raid. Anche il gip conferma l’intuizione del pm, a proposito della scena iniziale, quella in cui uno dei due aggressori offre il “cinque”, vale a dire il saluto con il palmo della mano aperta, al cittadino ghanese: «Un gesto iniziale con cui ne abbassava le difese e ne sorprendeva la fiducia», per poi colpirlo ripetutamente e senza un motivo. Non c’era stata provocazione, non c’era un prequel, ma solo un esercizio di violenza finalizzato a diventare post su Tiktok. È ancora il giudice a scrivere: «I due indagati agivano senza alcun motivo apparente ed infierendo impietosamente su un uomo indifeso, la cui vita ai loro occhi non aveva alcun valore». E quindi: «La loro condotta è un esercizio di violenza mirata agli esiti più infausto possibili». Quanto basta a confermare, almeno per il momento, la pista dell’omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà.

E non si sarebbe trattato solo di un gesto estemporaneo, secondo quanto sta emergendo dal lavoro dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Una volta riempito di botte Frederick, i due giovani malviventi hanno compreso la gravità dell’azione messa a segno. Uno dei due si era organizzato per una probabile fuga, come apparso evidente dalla presenza di valigie in casa al momento dell’irruzione dei carabinieri. Poi c’è stata la strategia elusiva, che ha spinto uno dei due indagati a non fornire in modo corretto il codice del pin di accesso al proprio telefono cellulare. Una strategia che non è cambiata neppure dinanzi al gip per la convalida del fermo del pm.



In sintesi, dopo aver tramortito un uomo inerme, i due soggetti non si sono consegnati alle forze dell’ordine. Non si sono costituiti e - ragiona il giudice - una volta in cella, hanno fornito delle ammissioni generiche solo «in quanto posti di fronte a una prova inconfutabile». Difesi dai penalisti Eduardo Izzo e Umberto De Filippo, i due malviventi hanno raccontato di aver agito sull’onda di una provocazione che - giusto ribadirlo - viene smentita dai riscontri presenti agli atti. Originario del Ghana, sopravvissuto a un campo di prigionia libico e a una lunga traversata verso l’Italia, Frederick ha fatto appena in tempo a sorridere, a battere il cinque e a pronunciare una frase carica di umanità: «Io buono, voi amici».