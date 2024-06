Un circolo didattico preso di mira ripetutamente dai ladri e alla fine messo in ginocchio. È quanto purtroppo sta accadendo nel quinto circolo didattico Falcone-Paciano-Cirino di Pomigliano, divenuto nelle ultime settimane meta preferita dai ladri di computer e altre attrezzature elettroniche. L'allarme su questa situazione incresciosa è stato lanciato per l'ennesima volta dal consigliere comunale d'opposizione Marco Iasevoli, della compagine PER, e ha suscitato sdegno e scoramento nella popolazione locale.

Questo perché i criminali dopo aver messo a segno un furto giovedì scorso si sono poi ripresentati nella scuola praticamente subito dopo, il martedì successivo, per sottrarre i pochi computer sopravvissuti al raid precedente. I ladri si sono dunque di nuovo affacciati nei locali della scuola elementare del rione Paciano, dopo che per ben due volte nelle ultime settimane avevano rubato tutti i computer giunti grazie ai fondi del Pnrr. Ad aprile erano stati rubati anche i computer a disposizione dell'altro plesso dello stesso circolo didattico, il Cirino, ubicato nei pressi del rione della ricostruzione, il parco Partenope.

Nel terzo e ultimo furto, quello perpetrato ai danni del plesso Paciano, hanno rubato anche i computer fissi che erano stati risparmiati nelle azioni precedenti, dopo aver depredato un centinaio di tablet e pc portatili nei giorni scorsi. Intanto l'altro ieri mattina il Comune è finalmente corso ai ripari: alcuni operai stanno installando un sistema di allarme nel plesso Paciano. Sistemi di allarme che la preside Valeria Vaccaro invocava da mesi a causa dei continui assalti subiti dal circolo didattico che dirige. Il quinto circolo si trova infatti in una zona di periferia particolarmente difficile. Si sospetta che i furti che hanno privato la scuola di tutti i computer e tablet acquistati grazie ai fondi del Pnrr siano stati favoriti da una o più talpe che risiedono nella zona.

La preside

Il quinto circolo didattico ha pure subito proprio di recente atti di vandalismo. Qualche settimana fa il plesso Falcone è stato danneggiato dai teppisti. Ad ogni modo la preside Vaccaro non si arrende. Anche se le scuole sono chiuse per la pausa estiva la dirigente scolastica si è rimessa al lavoro per ridare vita alla scuola digitale azzerata dai ladri. «Purtroppo le scuole finiscono sui giornali soprattutto quando succedono brutte vicende - commenta la preside - io però voglio assicurare a tutti che questo circolo didattico è all'avanguardia. Qui abbiamo completato decine di progetti per l'accrescimento dei nostri alunni. Proprio di recente abbiamo istituito premi e borse di studio che sono stati assegnati a tanti nostri alunni e ragazzi di tutte le classi sociali che si sono rivelati particolarmente meritevoli».