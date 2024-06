Il questore di Napoli, su proposta della stazione carabinieri di Pomigliano D’Arco, ha disposto la sospensione per 7 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di Pomigliano D’Arco.

In particolare, nella giornata dello scorso 20 aprile, i militari erano intervenuti presso l’esercizio commerciale in questione ed avevano accertato che un giovane, mentre era intento a consumare una bibita all’esterno del locale, era stato aggredito da un gruppo di persone ed una di queste lo aveva colpito alla testa con una mazza da baseball; successivamente, il ragazzo si era rifugiato all’interno dell’attività commerciale dove, subito dopo, aveva udito l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco; difatti, i carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato 8 bossoli a salve.

Inoltre, tra febbraio 2023 e marzo 2024, si erano registrate alcune richieste d’intervento per segnalazioni di rissa, spaccio, schiamazzi, musica alta e lite. Il provvedimento, eseguito stamattina, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.