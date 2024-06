Non poteva essere più amara la chiusura dell’anno scolastico per l’istituto comprensivo Falcone-Paciano di Pomigliano. Due dei tre plessi di cui si compone l’istituto sono stati razziati nel giro di poco più di un mese.

E ora gran parte del complesso scolastico è rimasto improvvisamente privo del materiale elettronico necessario a dare il via alla scuola digitale, la scuola del presente e del futuro. Questo perché sono stati rubati un centinaio tra tablet e pc portatili. Tutto materiale acquistato non senza fatica dalla dirigente, Valeria Vaccaro, sfruttando i fondi del PNRR.

L’assalto

Intanto l’ultimo furto risale all’altro ieri. I ladri si sono introdotti con una disarmante facilità nel plesso dell’istituto comprensivo ubicato nel rione Paciano, in via san Giusto, area di periferia relativamente isolata e fatta di strade strette. I criminali hanno sottratto una cinquantina tra pc e tablet, praticamente tutti quelli che erano stati messi a disposizione degli alunni. Una situazione allarmante perché questi fatti si stanno ripetendo in fotocopia.

Lo stesso tipo di azione criminale fu messa a segno il 15 aprile nell’altra struttura dell’istituto, il plesso Cirino, in via Buonpensiero, un budello di case e palazzi a poca distanza dal rione della ricostruzione. Anche qui i ladri penetrarono con identica facilità e anche qui portarono via circa cinquanta tra pc, tablet e altro materiale elettronico. La dirigente Vaccaro ha denunciato ai carabinieri l’ultimo episodio, quello consumato nel plesso Paciano. La responsabile dell’istituto comprensivo, il cui plesso centrale si trova in via Jan Palach, a ridosso dei palazzi del rione della ricostruzione, plesso che peraltro alcune settimane fa subì un atto di vandalismo, descrive le conseguenze sconfortanti di questo ennesimo raid, quello messo a segno nell’apparentemente più “tranquillo” rione Paciano.

«Non si può costruire il futuro se non si ha rispetto per la scuola - spiega la dirigente dell’istituto - io ci tenevo tanto a formare le classi digitali ma con questo atto sono costretta a ricominciare daccapo». Sarà necessario lavorare tutta l’estate per recuperare il materiale elettronico necessario al nuovo anno scolastico. Ma restano i problemi legati alla difesa strutturale degli edifici. «Potremo proteggerci - aggiunge Valeria Vaccaro - solo quando avremo finalmente telecamere e allarmi funzionanti. Ma ciò non dipende da noi, non dipende dalla scuola».



L’altro ieri sul posto si è recato l’assessore comunale alla pubblica istruzione, Giovanni Russo. Secondo quanto riferito dalla stessa scuola i furti subiti finora sarebbero soltanto il frutto di azioni mirate a realizzare un guadagno con la refurtiva ottenuta. Il danno subito nell’ultimo mese dalla sottrazione del materiale elettronico ammonta a oltre 10mila euro per cui l’appello del personale docente e non docente e dei genitori degli alunni è puntato ad avere migliori sistemi di sorveglianza e controlli più efficaci del territorio.