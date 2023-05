Stellantis, Slai Cobas: otto ore di sciopero nello stabilimento di Pomigliano

Uno sciopero di otto ore per ogni turno di lavoro è stato proclamato per domani dallo Slai Cobas nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, per protestare contro «l'insostenibilità delle condizioni lavorative date dai sistematici aumenti di carichi di lavoro e delle vergognose condizioni di igiene e sicurezza esistenti nei reparti e negli ambienti della fabbrica».

Lo sciopero segue quelli delle ultime settimane proclamati dalla Fiom e dallo stesso sindacato di base per protestare contro l'aumento dei carichi di lavoro.

Dallo Slai Cobas, infine, sottolineano come lo sciopero sia stato proclamato «in continuità di posizione sindacale contro le problematiche da sempre esistenti in F.C.A. Pomigliano ed ulteriormente peggiorate negli ultimi tempi, ma soprattutto con il coraggio dei lavoratori di rivendicarle con gli scioperi delle scorse settimane».