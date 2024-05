Pomigliano stabilimento Stellantis, il sindaco Russo: «Soddisfatti dalle rassicurazioni sulla produzione»

«Siamo estremamente soddisfatti delle rassicurazioni ricevute riguardo la produzione della Panda a Pomigliano fino almeno al 2029. Questo rappresenta un importante segnale di stabilità e fiducia per il nostro territorio». È quanto dichiarano il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore comunale al Lavoro, Marianna Manna, in una nota congiunta dopo l'incontro che si è svolto al Mimit, tra il Governo, Stellantis e le organizzazioni sindacali.

«La conferma della produzione, insieme agli altri modelli come il Tonale e la Dodge Hornet sottolinea il ruolo strategico dello stabilimento Giambattista Vico nel panorama automotive nazionale». Russo e Manna, inoltre, sottolineano che l'incontro al Mimit e le decisioni prese «dimostrano l'impegno congiunto di azienda, istituzioni e sindacati nel rafforzare il settore e nell'assicurare il futuro occupazionale per i lavoratori di Pomigliano e dell'indotto».

«Tuttavia - concludono - è fondamentale continuare a lavorare su aspetti strutturali, come il costo dell'energia, per migliorare la competitività del nostro sito industriale. Ringraziamo le organizzazioni sindacali e tutti coloro che hanno partecipato alle trattative e che continuano a lavorare per garantire un futuro prospero alla nostra comunità e all'intero settore».