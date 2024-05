Pomigliano d'Arco, la rettifica del sindaco Raffaele Russo sul caso Maiello

A proposito del pezzo pubblicato in data 24 maggio “Pomigliano, il Tar reintegra Maiello: licenziamento sospeso”, arriva la rettifica richiesta dal sindaco di Pomigliano d'Arco Raffaele Russo. Di seguito, proponiamo le sue parole: «Gentile direttore, le scrivo per richiederle una precisazione a rettifica di quanto riportato nell’articolo, il quale contiene inesattezze riguardo alla vicenda dell’ex comandante della Polizia Locale di Pomigliano, Luigi Maiello.

Innanzitutto, mi preme evidenziare che il Sig. Maiello non è stato licenziato dal Comune di Pomigliano, ma ha subito un provvedimento di decadenza che è ben altro.

Il provvedimento impugnato non ha infatti ad oggetto il licenziamento, bensì la decadenza dall’impiego, attuato in base ai principi dettati dal TUEL, dal competente dirigente del settore Risorse Umane.

Altra inesattezza viene riportata quando si scrive sia nell’articolo online di ieri dello stesso autore, che in quello odierno sul giornale, che alla base dell’ordinanza del Tar citata ci siano i titoli presentati dal Maiello per partecipare al concorso da dirigente comunale, ritenuti falsi dal Comune e legittimi dal Tribunale Amministrativo Regionale.

La verità che si evince dall’ordinanza è ben altra: il Tar non si è mai espresso sulla validità dei titoli di studio, che peraltro nessuno ha mai sostenuto siano falsi, bensì, da come si può ben leggere anche dal provvedimento di decadenza del Comune di Pomigliano si è appurato non essere idonei a partecipare al concorso.

Sono certo che comprenderà come le inesattezze riportate nell’articolo ne falsino il contenuto. Per questo motivo, Le chiedo che tali inesattezze vengano debitamente rettificate».