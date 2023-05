Pompei, arrestato 34enne incensurato con 40 chili di droga nel garage

I carabinieri della stazione di Pompei, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne incensurato del posto.

Durante una perquisizione nel suo garage, i militari hanno sequestrato 38 chili e 800 grammi di marijuana.

La droga era suddivisa in grosse buste trasparenti sulle quali erano impressi i nomi della varietà di stupefacente. Il 34enne è ora in carcere in attesa di giudizio.