Pompei, arrestato dai carabinieri il ladro seriale di bici elettriche di lusso. Agiva su ordinazione. I clienti gli chiedevano il modello e il colore, e lui, in poche ore, riusciva a soddisfare le numerose richieste.

Era il terrore delle province di Napoli e Salerno. Lasciava la catena legata al palo, come segno distintivo di tutti i colpi portati a segno.

Decine, secondo gli investigatori dell'Arma dei carabinieri di Pompei coordinati dal luogotenente Angelo Esposito, sarebbero le bici elettriche rubate. A. C. 18 anni di Boscotrecase, con un lungo curriculum criminale nonostante la sua giovane età, in pochi minuti riusciva a portava via il bottino e a venderlo a metà del valore di mercato. I carabinieri hanno gettato l'amo, tenendo d'occhio una bici elettrica parcheggiata in via Nolana, intuendo che sarebbe stata il prossimo bersaglio del ladro seriale che ha abboccato. I militari sono stati bravi a mappare le zone ipotetiche in cui avrebbe colpito il ladro, anticipandone le mosse. Così sono riusciti a mettergli le manette ai polsi.