Pompei, bimba azzannata da due pitbull: guarirà in dieci giorni

Due pitbull hanno azzannato una bambina di 8 anni che è rimasta ferita in modo lieve: i proprietari dei cani sono riusciti ad allontanarli, scongiurando conseguenze peggiori. È successo a Pompei, sabato scorso, ma la notizia si è appresa oggi.

La bambina, che frequenta la terza elementare, era in bici, con un'amichetta seduta dietro di lei. Uno dei due pitbull - solitamente rinchiusi in un cortile - avrebbe trovato aperto il cancello lanciandosi sulle due bambine che sono cadute dalla bici, scappando in direzioni opposte.

La bambina che era alla guida della bici è stata inseguita e azzannata al braccio destro con il quale ha tentato di ripararsi il viso quando ha visto avvicinarsi il cane. Il secondo cane l'ha morsa a un gluteo mentre l'altra bambina si è nascosta.

La madre del proprietario dei cani ha raggiunto la piccola e, insieme con il figlio, è riuscita ad allontanare i pitbull e ha portato via la bambina già ferita dal morso dell'animale. Il padrone è intervenuto e ha preso in braccio il secondo pitbull che rincorreva la donna e la piccola, portandolo via.

La scena è stata ripresa interamente da una videocamera installata nel cortile. La bimba è stata medicata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con prognosi di dieci giorni.

I genitori della bambina chiedono che i cani siano allontanati per evitare nuovi rischi.