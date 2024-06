Un ordigno artigianale esplode all'esterno dello studio del presidente del consiglio comunale Giuseppe La Marca. Tanta paura e danni alla saracinesca. È stata aperta un'inchiesta sul raid intimidatorio nei confronti del politico pompeiano, episodio sul quale indagano i carabinieri della stazione di Pompei, che hanno informato anche la Direzione distrettuale Antimafia di Napoli.

APPROFONDIMENTI B&B vista Scavi: ma cantiere abusivo Oltre quota quattro milioni di visitatori Pompei, controlli in città identificati 42 pregiudicati

Per il momento, le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e si concentrano sulla vita professionale di Giuseppe La Marca, storico esponente civico di Pompei.

Di professione geometra, il suo studio di via Lepanto è finito la scorsa notte nel mirino di due sconosciuti, che hanno piazzato un grosso petardo e lo hanno fatto esplodere. Il raid è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte, quando a Pompei c'erano ancora persone in giro. Ad allertare i carabinieri, infatti, è stato un passante che ha assistito solo all'esplosione dell'ordigno artigianale, che ha danneggiato la saracinesca dello studio professionale di La Marca.

In pochi minuti, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno avviato le indagini, ascoltando lo stesso presidente del consiglio comunale della città mariana e suo figlio, con il quale condivide l'ufficio. «Non ho ricevuto minacce né avvertimenti, non so spiegarmi quanto accaduto» sono le prime parole di La Marca. Anche se al momento gli investigatori indagano a 360 gradi senza escludere alcuna pista, la pista principale porta lontano dall'attività politica e amministrativa di Giuseppe La Marca e verso questione legate all'attività professionale e alla vita privata. Non viene battuta al momento la pista che porta ai clan di camorra della zona, anche se l'Antimafia è stata ragguagliata sull'accaduto.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, condanna fermamente quello che ritiene un «vile gesto. Non ci lasceremo intimidire. Anzi – prosegue il primo cittadino – continueremo più forti e uniti nella realizzazione dei progetti pianificati dall’amministrazione. Ho piena fiducia nel lavoro investigativo delle forze dell’ordine e sono certo che presto saranno individuati i colpevoli. Piena solidarietà al presidente che può contare sulla mia vicinanza non solo come carica istituzionale, ma soprattutto come amico».

In relazione all'episodio intimidatorio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo sul territorio. «La questione – fa sapere il prefetto – sarà oggetto di ulteriore approfondimento in occasione del prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» che è convocato per questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione, nel cuore della notte due uomini si sono avvicinati allo studio La Marca ed hanno piazzato un grosso petardo, dandosi velocemente alla fuga subito dopo averlo innescato. Pochi istanti dopo, al momento della deflagrazione, lì vicino i testimoni non hanno notato nessuno.

Ad aiutare le indagini dei carabinieri ci sono alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potranno permettere agli investigatori di identificare i due responsabili del raid.