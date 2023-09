Pompei: clienti del bar mettono in fuga il rapinatore, lui perde la pistola

Entra in un bar a volto coperto con in mano una pistola e tenta una rapina. Viene però disarmato e messo in fuga dai clienti. Il video della rapina 'finita male' è finito sui social. Dai primi accertamenti dei carabinieri, che stanno ricostruendo l'accaduto, i fatti sarebbero avvenuti la mattina dello scorso 21 settembre in un bar di via Nolana a Pompei.

I carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti e hanno rinvenuto e sequestrato una pistola risultata a salve che il bandito avrebbe perso durante la fuga.