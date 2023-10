Nessun segno di violenza, nessuna patologia pregressa, nessun dettaglio che possa ricondurre la morte al di fuori dalle cause naturali, ignote finora. Sullo sfondo, una serata in discoteca e un possibile mix di alcool e droga. Al momento è un vero e proprio giallo la morte di Dario Raimo, 29enne di Pompei, trovato privo di vita dai genitori nella giornata di domenica.

identificati cinque giovani napoletani

Era a letto, quando la mamma ha provato a svegliarlo, scoprendo che il cuore del giovane non batteva più. Vani sono stati i tentativi di rianimare il 29enne. Un decesso che ha spinto la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Andreana Ambrosino) ad aprire un’inchiesta e a disporre l’autopsia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e il medico legale, per un primo esame esterno della salma. Dai primi accertamenti, non sono emersi indizi chiari per ricostruire con certezza le cause del decesso, avvenuto verosimilmente per un arresto cardiocircolatorio. Ascoltati alcuni amici, conoscenti e i familiari del 29enne, la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta per stabilire con certezza le cause del decesso di un ragazzo che non soffriva di patologie pregresse.

Le attenzioni si concentrano in particolare sulla serata di sabato, trascorsa in compagnia di alcuni amici in un noto locale dell’area stabiese. Un aperitivo all’aperto, una serata tranquilla, trascorsa come tante altre, senza grilli per la testa, tra musica e (forse) qualche drink di troppo. In nottata, Dario Raimo ha fatto rientro a casa e si è addormentato, senza svegliarsi più. Nessun sintomo premonitore, nessuna frase particolare detta agli amici prima di salutarsi. «Stava bene, ci eravamo divertiti» hanno raccontato. Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quelle ultime ore di vita di Dario Raimo, trascorse da solo in camera, per capire cosa sia accaduto di preciso, prima che il cuore smettesse di battere.

Una patologia sconosciuta o un malore improvviso potrebbero aver causato la morte del giovane. Vista la giovanissima età e il racconto fornito dai testimoni, gli inquirenti al momento non possono escludere che Dario Raimo possa aver ingerito un mix di alcool e droghe tale da causarne la morte nel sonno. Un’ipotesi che potrà essere confermata o esclusa solamente dall’esame autoptico, disposto dal pm di turno presso al Procura di Torre Annunziata. La salma del 29enne, infatti, è ancora custodita all’obitorio di Castellammare di Stabia in attesa dell’autopsia, che fugherà ogni dubbio su quanto accaduto. In particolare, saranno decisivi gli esami tossicologici e quelli dei tessuti, che diranno se questa morte possa essere collegata alla movida.

Nel frattempo, proprio nell’ultimo weekend, la polizia stradale di Napoli, insieme ai distaccamenti di Nola e Sorrento, ha effettuato una serie di controlli mirati proprio sulla movida della Penisola Sorrentina. I controlli si sono concentrati in particolare in piazza Madonna del Lauro a Meta di Sorrento. Una ventina di giovani (21 in totale su 33 veicoli controllati) sono stati multati per violazioni del codice della strada, tra cui anche la guida sotto l’effetto di alcool. Per loro, a parte una multa salata, è prevista anche la denuncia a piede libero, poiché insieme all’alta velocità, la guida in stato di ebbrezza da uso di droghe o alcool è causa dell’elevato numero di incidenti stradali gravi (spesso con esito mortale) anche sulle strade della Penisola Sorrentina.