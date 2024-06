Esplosione all'esterno dello studio professionale del presidente del consiglio comunale di Pompei Giuseppe La Marca. Il sindaco Carmine Lo Sapio: «Non ci lasceremo intimidire». Questa notte i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in via Lepanto per l’esplosione di un grosso petardo.

L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e il portone d’ingresso dello studio del geometra e presidente del consiglio comunale della città. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento.

«Non ho ricevuto minacce né avvertimenti, non so spiegarmi quanto accaduto» sono le prime parole di La Marca, che è stato già ascoltato dagli investigatori.

«Noi continueremo a portare avanti il nostro operato - afferma il sindaco Lo Sapio - e, se dovesse emergere un qualche collegamento all'attività amministrativa, ciò non ci fermerà. Noi non ci lasciamo intimidire».