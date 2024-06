Pompei: nuove scoperte, spunta il tempietto di Ercole saccheggiato dai tombaroli

Nuove scoperte da Pompei: dalla villa di Civita Giuliana spunta il tempietto di Ercole. I locali del sacello sono emersi nel corso degli scavi dei locali servili della immensa domus di epoca romana, sottratta agli scavi clandestini dei tombaroli nel 2017 grazie alla sinergia tra il Parco Archeologico di Pompei e la Procura di Torre Annunziata.

Nel corso degli scavi, gli archeologi hanno permesso di recuperare i locali e gli attrezzi dei carpentieri e il tempietto di Ercole, questo purtroppo oggetto di saccheggi e devastazioni da parte dei tombaroli. «Lo scavo del sacello - afferma Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico - da un lato è sconcertante, perché ci fa vedere la spregiudicatezza degli scavatori clandestini, che hanno spogliato le pareti e gli interni della stanza. Dall'altro ci fa vedere questo luogo di culto annesso al quartiere produttivo della villa, che stiamo recuperando. Lo Stato c'è, insieme a Procura e carabinieri, il Ministero della Cultura sta recuperando un complesso di grandissima importanza». Negli stessi luoghi, nel corso degli ultimi anni sono stati ritrovati i cavalli bardati, il carro cerimoniale esposto all'Antiquarium di Boscoreale, la stanza degli scavi e vari reperti.

«Abbiamo finanziato in legge di bilancio gli scavi e il direttore Zuchtriegel mi dice che dagli anni '50 come non mai sono attivi tanti scavi e tante attività per il rinvenimento di nuovi reperti». Lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che nel pomeriggio di oggi si è recato a Pompei per visitare il sito di Civita Giuliana, esterno all'area archeologica, oggetto di nuove scoperte grazie agli scavi coordinati tra il parco archeologico e la procura di Torre Annunziata. «Si tratta di reperti davvero originali - ha detto Sangiuliano - rispetto a ciò che si possiede già in quest'area.

Ma a me interessa tantissimo il dato storico, ricostruire la vita dell'epoca». A Civita Giuliana è emesso un nuovo locale che probabilmente, sta indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, avrebbe ospitato un tempio dedicato alle 12 fatiche di Ercole.

«Sempre nuove sorprese - ha aggiunto il ministro della cultura - ma tutta l'area è uno scrigno di tesori che ci rivela nuove storie e nuove identità. È qualcosa di meraviglioso che può costituire anche una occasione di sviluppo socio economico per tutto questo territorio. Bisogna puntare sulla cultura, sul valore della cultura e sul valore delle esperienze che questo territorio può dare».

«In questa direzione - ha concluso Gennaro Sangiuliano - c'è anche il tema dello spolettificio di Torre Annunziata che è stato ceduto dal Ministero della Difesa, luogo in cui cercheremo di creare una grande area museale». Prima di lasciare il sito di Civita Giuliana, il ministro Sanguliano si è complimentato con il brigadiere Salvatore Sorrentino, effettivo al Gruppo carabinieri di Torre Annunziata ma applicato alla polizia giudiziaria della procura oplontina per le indagini sui tombaroli collegate proprio al sito archeologico in via di recupero.