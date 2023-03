Pastore tedesco abbandonato dai padroni sull'autostrada: salvato in extremis

Un pastore tedesco è stato abbandonato sulla SIS-SPN Autostrada Salerno-Pompei-Napoli, correva tra le auto in corsa.

Tentava di raggiungere la macchina dei padroni che, senza fermarsi, lo hanno lanciato dallo sportello. Ha rischiato di essere travolto e ucciso.

Per fortuna sono arrivati gli angeli custodi, gli ausiliari alla viabilità - diretti dal geometra Tommaso Daniele e dal coordinatore Umberto Parlato, salvandolo in extremis da morte certa, all'altezza dello svincolo di Pompei-Scavi.

Su richiesta degli ausiliari al traffico, dell'autostrada la cui gestione è affidata al direttore generale Giovanni Salvatore D'Agostino, sul posto è arrivata l'ambulanza veterinaria dell'ASL Napoli 3 Sud per i primi controlli sanitari. Il pastore tedesco, per fortuna, non ha subito traumi, i medici hanno riscontrato solo uno stato di choc.