Pompei, il direttore del Parco archeologico pizzaiolo per una sera

Dopo la scoperta dell'affresco della pizza di duemila anni fa in una domus di Pompei, il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel diventa pizzaiolo per una sera da Sorbillo a Napoli. Eccolo nella foto con la squadra dei pizzaioli.

Una pizza ante litteram, servita con la frutta al posto del pomodoro. È quella che si vede in un dipinto pompeiano di 2000 anni fa. In un affresco con natura morta emerso nell’ambito dei nuovi scavi nell’insula 10 della Regio IX, ritrovato su una parete di un’antica domus. Come spiegano gli archeologi del Parco, accanto a un calice di vino, posato su un vassoio d’argento, è raffigurata una focaccia di forma piatta, con sopra un melograno e forse un dattero, condita con spezie o in alternativa con un tipo di pesto (moretum in latino) indicato da puntini color giallastro e ocra.