Pompei, prova di sacrifici di uccelli alla dea Iside nell'antico impero romano

Una archeologa e una biologa hanno trovato prove di uccelli sacrificati alla dea Iside nelle rovine del Tempio di Iside a Pompei. Nel loro studio, riportato nell'International Journal of Osteoarchaeology, Chiara Assunta Corbino della sede di Napoli dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR e Beatrice Demarchi del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, hanno studiato reperti zooarcheologici trovati nell'antico sito rivelando il ruolo svolto dagli uccelli nei banchetti rituali.

La dea Iside fu adorata per la prima volta da persone nell'antico Egitto. I miti dell'epoca suggeriscono che ha resuscitato il marito e il fratello ucciso e così è stata conosciuta come una dea che ha aiutato i morti ad entrare nell'aldilà. Il culto di Iside si diffuse nell'antica Grecia, dove il nome significava «grande madre», e alla fine all'Italia e al resto dell'Impero Romano. Durante quest'ultimo periodo, la fede in Iside divenne un'ossessione simile al culto in cui veniva adorata come parte delle celebrazioni rituali. Corbino e Demarchi suggeriscono che tali rituali sono stati probabilmente eseguiti da sacerdoti.

Credono di aver trovato prove di tali rituali in affreschi sulle pareti del Tempio di Iside a Pompei.

Ricerche precedenti hanno scoperto che il Tempio di Iside è stato per lo più distrutto durante un terremoto intorno al d.C. 62. Le immagini negli affreschi suggeriscono che sono stati aggiunti dopo il terremoto come parte dei lavori di ristrutturazione. Le ricercatrici hanno trovato raffigurazioni di rituali che coinvolgono gli uccelli. Finora, hanno trovato prove di resti di oche, tortore, polli e tortore, insieme a maiali e varie creature marine. Questa nuova scoperta, suggeriscono le ricercatrici, aggiunge ulteriori prove alle teorie secondo cui gli uccelli erano usati nei rituali di culto dell'Iside in altri luoghi.

«Le popolazioni antiche sono sempre state affascinata dagli uccelli» spiegano le ricercatrici. «Nel periodo romano, gli uccelli (in particolare il pollo) erano ancora in gran parte impiegati in diversi rituali. Sebbene scrittori romani, come Cicerone, Livio, Plinio il Vecchio ed Eliano, ci informino sull'uso degli uccelli in una serie di rituali, le prove archeologiche raramente ci permettono di associare i resti zooarcheologici raccolti a una singola divinità».

Nel 2017, un sito archeologico ben conservato situato nelle vicinanze del tempio dell'Iside a Pompei e relativo a un singolo evento rituale (datato alla metà del I secolo d.C.), ha rivelato una serie di resti faunistici, nonché reperti ceramici e archeobotanici. Il pollo domina l'assemblaggio, seguito da oca, piccione e tortora. Furono recuperati anche alcuni resti di maiale e di un bivalve marino, il donax troncato. I polli scheletricamente giovani erano in gran parte impiegati nel rituale, mentre gli altri taxa di uccelli sono rappresentati solo da ossa mature. È stato trovato anche il guscio dell'uovo di pollo, identificato tassonomicamente utilizzando l'analisi delle proteine antiche. Le prove tafonomiche indicano che le ossa degli uccelli erano ancora coperte di carne quando esposte al fuoco rituale. I risultati ottenuti sono stati collegati a fonti scritte e iconografiche pertinenti datate al periodo romano. «Questo lavoro conferma che il sacrificio degli uccelli era una parte importante dei rituali a Iside. Tra gli uccelli coinvolti, l'oca potrebbe essere considerata un possibile indicatore di quella dea. Le prove di Pompei aggiungono nuove intuizioni sulla nostra conoscenza degli animali nel culto dell'Iside durante il I secolo d.C.» concludono.