Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in via Tre Ponti presso un distributore carburanti. Due sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso un colpo d’arma da fuoco a salve pretendendo da un dipendente della pompa l’incasso giornaliero.

Ottenuti circa 200 euro sarebbero fuggiti. Non ci sono feriti e la dinamica è ancora da chiarire. Indagini in corso.