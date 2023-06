Spunta un serpente, simbolo di prosperità e buon auspicio, tra gli affreschi ritrovati durante i nuovi scavi in corso a Pompei, nella Regio IX, in un'area finora inesplorata.

«La scoperta continua», annuncia il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, mostrando il rettile «che esce dai lapilli». Promette: «Vedremo che c'è ancora su questa parete decorata». Probabilmente, è parte di un larario realizzato in un ambiente di servizio nella casa, la stessa in cui sono stati trovati gli scheletri intatti di due donne e di un bambino di 3 o 4 anni, tutti travolti dal soffitto in uno dei crolli causati dal sisma poco prima dell'eruzione del 79 dopo Cristo. Dissepolti, sotto 40 centimetri di terra misti a frammenti: le vittime avevano inutilmente cercato riparo nelle domus ad atrio costruite nell'età Sannitica e trasformate nel I secolo dopo Cristo in lavanderia, con banconi da lavoro e vasche per la pulizia e la tintura degli abiti. Qui sono già tornati alla luce anche altri due affreschi dai colori vivaci che raffigurano scene mitologiche: Apollo e Dafne, Poseidone e Amimone. E poi, un forno in mattoncini, una macina datata duemila anni fa e, a qualche metro di distanza,

L'area, di circa 3200 metri quadri, rientra nello scavo più esteso degli ultimi 100 anni, cominciato nel 1888 per essere subito interrotto e ripreso a febbraio scorso.