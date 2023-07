Pompei, su scooter venne speronato da bulli in auto, due arresti

Vittima di bullismo, mentre era a bordo di un ciclomotore fu speronato da un'auto con a bordo i suoi due persecutori.riportando gravi lesioni. A poco più di due mesi è arrivata la svolta, con gli agenti del commissariato di polizia di Pompei, che hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelari emesse rispettivamente dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli e dal gip del tribunale di Torre Annunziata.

Arrestati due giovanissimi, un minore di Boscoreale e un ventenne di Pompei. Sono accusati di tentato omicidio. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la vittima, mentre percorreva via Passanti Flocco a Boscoreale alla guida di un ciclomotore, era stata speronata da una Smart, il cui conducente dopo l'impatto si era dato alla fuga.

Grazie al racconto della vittima e di altri testimoni e alle immagini degli impianti di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto appurare come a bordo della vettura vi fossero i due giovani oggi arrestati, i quali, dopo avere visto lo scooter con a bordo la vittima, erano riusciti a raggiungere il mezzo fino a speronarlo.

Dalle indagini è emerso che l'episodio non sarebbe stato isolato, anzi avrebbe rappresentato il culmine di pregressi atti di bullismo e vessazione posti in essere dal ventenne che, già in precedenza, avrebbe molestato il ragazzo, tanto da essere già imputato in un altro procedimento.

Nel corso delle indagini è stato inoltre accertato che due giorni prima, il 28 aprile, il 20enne, sempre a bordo della stessa Smart e sempre in compagnia del minore, avrebbe inseguito la vittima, che viaggiava a bordo del suo scooter, e con una manovra spericolata avrebbe già tentato di investirlo, senza però riuscirci. Dopo le formalità di rito, il ragazzo maggiorenne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, mentre l'altro è stato collocato in comunità a disposizione dell'autorità giudiziaria.