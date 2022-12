Uno sguardo sulla città antica di Pompei dal suo punto più alto, la Torre di Mercurio. Da oggi sarà possibile accedere, in gruppi contingentati, ad una delle più integre torri di guardia di Pompei, inserite agli inizi del I secolo avanti Cristo nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. Da lassù è possibile estendere lo sguardo su tutto il settore nord-occidentale della città antica, un modo del tutto inedito, per i turisti, di comprenderne la posizione strategica tra il Vesuvio, il mare e la valle del Sarno. La struttura si sviluppa su tre livelli, incluso il pian terreno, ed è dotata di un ampio terrazzo merlato, che consentiva il camminamento della ronda lungo la cinta. È stata oggetto di un intervento di restauro e valorizzazione che sta interessando tutto il settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei, al termine del quale sarà poi possibile visitare anche il tratto superiore che univa la torre di Mercurio con la successiva.

La nuova proposta di itinerario, che scatta a partire da oggi, aggiunge motivi di interesse alle migliaia di turisti che hanno scelto l'area vesuviana per trascorrere le festività di fine anno. In attesa della riapertura ormai imminente della Casa dei Vettii dopo i lunghi anni del restauro, gettonatissima è la visita alle Domus di Diomede e dei Dioscuri, restaurate e riaperte il mese scorso. Altro regalo ai turisti - e agli imprenditori del turismo del territorio, con alberghi e ristoranti che si avviano al tutto esaurito - è l'apertura straordinaria e gratuita del sito il primo gennaio. Capodanno, infatti, coincide con la domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.