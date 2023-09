Portici, colpi di pistola a pochi passi dal parco giochi per bambini

Portici. Colpi di pistola a pochi passi dal parco giochi. Attimi di terrore, le lacrime, le urla e il volto terrorizzato dei bambini portati via in fretta dai genitori. Il fuggi-fuggi è avvenuto intorno alle 19:30, nei pressi dell'area giochi per bambini Giovanni Paolo II, in Via San Cristoforo.

Secondo le prime ricostruzioni, a pochi passi dall'area dedicata al diveritmento dei più piccoli, sarebbero sopraggiunti alcuni uomini a volto coperto a bordo di diversi scooter.

Armi in pugno, avrebbero esploso colpi di pistola all'indirizzo di alcuni giovani che sostavano lungo la strada. Non risultano feriti, ma la zona, al momento degli spari, era affollata di persone che si sono date alla fuga e hanno cercato riparo.

Tra questi, tanti i genitori con bambini scappati via terrorizzati dal vicino parco giochi. Gli uomini armati si sarebbero presto dileguati. Sul posto sono intervenuti gli uomi della Squadra Mobile e del commissariato di Portici-Ercolano assieme ai Carabinieri della locale stazione e alla Polizia Municipale.