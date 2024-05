A Portici, al dipartimento di Agraria, nascono i gastronomi del futuro. Chimica, biodiversità delle materie prime alimentari, nutrizione, botanica, microbiologia, igiene e sicurezza degli alimenti. E ancora: processi di valutazione nutrizionale e ispezione degli alimenti. Ma non è tutto. Il piano di studi per diventare gastronomo prevede l’acquisizione di conoscenze in campo economico-aziendale delle imprese ristorative e di trasformazione degli alimenti, management e misurazione delle performance di mercato, comunicazione e marketing.

Il corso

Un percorso complesso e innovativo che si articola in diversi settori per formare una delle figure professionali più richieste dal mercato del food e in generale dal settore del turismo enogastronomico. Una svolta nel campo dell’alta formazione per offrire le competenze richieste da un settore in continua evoluzione che rappresenta un’importante fetta del Pil. Eccolo il corso di laurea in Scienze gastronomiche mediterranee del dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, che ha sede nella Reggia di Portici.

Il corso - si accede a numero programmato di 50 studenti all’anno - ha come obiettivo la formazione di gastronomi esperti nei metodi e nei contenuti tecnico-scientifici della filiera eno-gastronomica, in grado di valorizzare le produzioni locali, accrescere qualità, identità, efficienza, comunicazione e competitività dell’offerta delle aziende della ristorazione. Gli sbocchi occupazionali vanno dalla gestione delle catene distributive a quelle della ristorazione privata e della pubblica amministrazione, dalla critica enogastronomica alla gestione della ristorazione collettiva legata al turismo (alberghi, villaggi, navi da crociera, catering, agriturismi).

I percorsi formativi

Istituito nel 2017 dall’attuale rettore Matteo Lorito, all’epoca direttore del dipartimento di Agraria, in questi anni il corso di laurea ha registrato molto interesse tra i giovani e ha visto i primi laureati nel 2020. Attualmente sono circa novanta i laureati. Il dipartimento diretto da Danilo Ercolini offre tredici percorsi formativi tra corsi di laurea e dottorati di ricerca. Scienze gastronomiche mediterranee, coordinato dal professore Raffaele Sacchi, ordinario di Industrie Agrarie e responsabile delle sezione di Scienza e Tecnologia degli Alimenti, punta a creare figure professionali in grado di affiancare o gestire le aziende di un settore in continua crescita e sempre più attento al rispetto dei parametri internazionali in materia di sicurezza e sostenibilità.

«Il gastronomo di oggi e di domani – dice Sacchi – non è solo un grande cuoco ma un professionista in grado di dare un importante contributo nelle attività di progettazione, comunicazione e gestione aziendale».

Il Mediterraneo

In Italia sono nove i corsi in Scienze Gastronomiche attivati da altrettante università, ma quello della Federico II è l’unico che comprende la parola «mediterranee»: scelta non casuale considerata la centralità della dieta e della tradizione enogastronomica mediterranea, apprezzata in tutto il mondo al punto da essere riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità. Il corso punta a formare una figura professionale esperta di gastronomia con particolare riferimento alla cultura e alla tradizione gastronomica dei paesi dell’area del Mediterraneo ed in particolare all’Italia.

Di durata triennale pone gli studenti in condizioni di conoscere tutti i segreti della cucina con la possibilità, una volta conseguita la laurea di primo livello, di accedere ai corsi di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, Sustainable Food Systems, Biotecnologie agro-ambientali ed alimentari e Scienze enologiche, tutti attivi nel dipartimento.