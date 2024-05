Un 54enne è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato: è accaduto a Portici. I Carabinieri della locale stazione impegnati in un servizio notturno per il controllo del territorio, avvisati dal 112 sono intervenuti in un parco condominiale in via Zumbini.

Lì hanno trovato l'uomo, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora del Comune di San Giorgio, mentre tentava di forzare la serranda di un garage e lo hanno bloccato.

Accertamenti dei carabinieri hanno consentito di appurare che aveva già forzato altri due box rubando al loro interno due racchette da tennis, una racchetta da ping pong e una cinepresa con accessori. Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati mentre la merce è stata restituita al proprietario. Il 54enne è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.