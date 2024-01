Nuovo volto per l'area mercatale di Portici. Al via lunedì prossimo i lavori di riqualificazione dell'area tra piazza San Ciro e via Diaz, tanto attesi e per cui è prevista una durata di tre mesi. La prima fase dei lavori prevede il rifacimento delle condotte idriche e fognarie e saranno effettuati dalla Gori. Terminati questi interventi, si passerà alla sede stradale.

L'area mercatale, che comprende le vie Bellucci Sessa, Nastri, Largo Croce, GrImaldi, Arlotta, cortile Rianella e Marconi, rappresenta il cuore del centro storico e sia le condutture idrauliche sia la pavimentazione sono obsolete. La strada, infatti, si presenta dissestata e piena di avvallamenti per cui anche il transito pedonale risulta disagiato. Il mercato, inoltre, presenta molti problemi legati all'illegalità come la presenza di bancarelle abusive e la circolazione indiscriminata di veicoli a dispetto dei divieti. I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e procederanno per porzioni di strade nelle quali sarà vietato il transito delle auto. Anche il mercato tradizionale, con decine di bancarelle spesso abusive oltre ai banchi esterni dei negozi regolari, subirà un mutamento per l'intero periodo. Tre mesi che, in base alle condizioni atmosferiche, potrebbero anche raddoppiare.

«È un intervento importante - dichiara il consigliere comunale di Portici Libera, Luigi Scognamiglio - che l'amministrazione sta caldeggiando fin dal primo mandato del sindaco Cuomo. Ora raggiungiamo questo importante traguardo il cui investimento è di tre milioni. Si tratta di riqualificare il cuore del centro storico, sia dal punto di vista idrico (le tubature obsolete hanno problemi di perdite) sia dal punto di vista estetico e logistico. Nella zona ci sono case che andrebbero riqualificate».

I commercianti saranno chiamati ad alcuni sacrifici, nell'esposizione della merce e nelle operazioni di carico e scarico. «Tuttavia - aggiunge Scognamiglio - sono contenti di questi interventi perché chiedevano da tempo un restyling della zona. Per il futuro abbiamo intenzione di installare la videosorveglianza per controllare che si rispetti il divieto di circolazione al mattino».