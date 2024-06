Undicimila metri quadri di spiagge e una sola parola d’ordine: inclusività senza limiti.

È la direzione dell’estate all’ombra della Reggia, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Cuomo ha avviato un progetto di riqualificazione degli arenili, nell’ambito dei lavori del waterfront. Questo progetto prevede l’inaugurazione del nuovo Parco a Mare, che include campi da beach volley, lidi attrezzati, un campo di beach soccer e giostre per bambini, ma soprattutto un lungomare all’insegna dell’inclusività.

Come hanno spiegato il sindaco Enzo Cuomo e l’assessore al Verde Pubblico, Florinda Verde, il Parco a Mare sarà fruibile da ogni cittadino. Alla spiaggia delle Mortelle, dedicata ai diversamente abili, ci saranno accessi facilitati e mobilità garantita grazie ai fondi della Regione Campania, che hanno permesso l’acquisto di passerelle e pedane, sedie job per gli spostamenti in spiaggia e l’assistenza ai bagnanti. Questa assistenza include anche i percettori dell’ex reddito di cittadinanza, giovani inclusi nei progetti di avviamento al lavoro e istruttori di nuoto. Nonostante le polemiche e le inchieste giudiziarie, tra pochi giorni a Portici verrà inaugurata la prima parte del waterfront, attesa da oltre un decennio dai cittadini. «Facciamo questo lavoro da anni, elezione dopo elezione, realizzando quanto scritto nei programmi elettorali presentati ai cittadini – rimarca Cuomo - È un modo diverso di fare rispetto ad altri: noi facciamo le cose, garantiamo servizi, realizziamo opere e affrontiamo una quantità di problemi quotidiani cercando sempre e comunque una soluzione».

Il lungomare di Portici si prepara dunque a cambiare definitivamente look. A pochi giorni dal taglio del nastro, c’è entusiasmo tra gli esponenti della giunta municipale. «Non solo i fondi messi a disposizione dalla Regione, ma anche lavori strutturali da parte del Comune hanno reso la spiaggia delle Mortelle accessibile anche ai cittadini con disabilità motorie – dice l’assessore Florinda Verde – abbiamo messo a disposizione istruttori di nuoto qualificati del nostro centro sportivo gestito dalla Leucopetra, che avranno il compito di accompagnare i diversamente abili in acqua. Crediamo fortemente in questo progetto, che punta a dare la possibilità a tutti, nessuno escluso, di beneficiare del nostro mare e del Parco a Mare, che a breve verrà inaugurato e reso completamente accessibile alla cittadinanza».

La riqualificazione del waterfront non riguarda solo le spiagge, ma include anche interventi di verde pubblico, piste ciclabili e spazi per eventi culturali e ricreativi. L'assessore Verde sottolinea 'importanza della collaborazione tra il Comune e la Regione Campania, che ha fornito i fondi necessari per rendere questo progetto una realtà. «È anche grazie a questa sinergia – conclude l'assessore – che possiamo offrire ai nostri cittadini un'estate all'insegna dell'accessibilità e dell'inclusione. Ogni intervento è stato pensato per rispondere alle esigenze di tutti, affinché nessuno sia escluso dalla possibilità di godere del nostro splendido mare». Insomma, un’estate di rivoluzione per il lungomare di Portici, con l'apertura di circa undicimila metri quadri di spiagge munite di docce e bagni chimici. Le aree interessate sono la spiaggia Cirotto (seimila metri quadri) e le spiagge vicino al Viale Camaggio (cinquemila metri quadri). L'apertura del parco è programmata per il 15 giugno e durerà fino a settembre, con accesso regolato da orari.