Un fine settimana da incubo per la viabilità nella città della Reggia, dove si sono verificati numerosi disguidi e disagi legati al traffico in tilt già a partire dalle prime ore del pomeriggio di sabato e domenica, con tempi di percorrenza fino a trenta minuti per raggiungere il Granatello da piazza San Ciro. Una pioggia di multe, invece, sui parabrezza delle auto in sosta selvaggia ai bordi della strada: è la fotografia di un weekend davvero difficile sotto il profilo della viabilità a Portici, complice la bella giornata di sole, con spiagge e locali della movida letteralmente presi d’assalto dai cittadini.

A finire al centro delle polemiche e dei malumori di chi ha scelto il Granatello per trascorrere una giornata all’aria aperta, o di svago in uno dei locali del molo borbonico, è il mancato «piano viabilità» da parte del Comune per garantire trasporti pubblici e aree destinate a parcheggi.

Il waterfront

Di fatto si tratta di uno scenario complicato che rischia di diventare ancora più complesso con l’imminente apertura del parco a mare del waterfront, prevista per la metà di giugno e che, quasi certamente, richiamerà ulteriore affluenza nella zona mare della città. «Siamo a conoscenza di un problema di traffico, ma bisogna considerare che per il parco a mare sarà prevista un’area parcheggio a disposizione dei cittadini, mentre il parcheggio di via Gianturco è pienamente funzionante e gestito da ausiliari del traffico del Comune - spiegano da Palazzo Campitelli -. Purtroppo, Portici, è una città congestionata e invitiamo, se possibile, i cittadini a usufruire del trasporto pubblico e a prendere il meno possibile le auto, sia per evitare il traffico come durante l’ultimo fine settimana, sia per evitare emissioni nocive. Stiamo potenziando la rete dei trasporti pubblici con navette e parcheggi periferici, ma occorre lo sforzo da parte della cittadinanza».

Le critiche

Insomma, il problema della viabilità a Portici è un argomento particolarmente sentito perché, non solo durante il fine settimana al Granatello c’è un’emergenza traffico, ma anche durante il resto della settimana nelle principali arterie stradali della città, in particolare al corso Garibaldi e in via Libertà. Secondo l’opposizione di Palazzo Campitelli, l’amministrazione comunale non ha mai provveduto ad attuare un piano traffico adeguato, contribuendo al caos che si genera in strada praticamente ogni giorno.

«Per il Movimento Cinque Stelle di Portici l’obiettivo è disincentivare l’uso dell’auto con semplici azioni, tra cui una flotta di navette che copra tutto il territorio. Occorre rimodulare anche le strisce blu in città, che vanno adeguatamente bilanciate: a Portici ormai non esistono più stalli per la sosta gratuita, così come si tratta di un numero assolutamente inadeguato per quelli destinati ai residenti – dice l’opposizione - Una città ha bisogno di essere gestita con cura e visione, per dare le giuste risposte e i dovuti servizi ai cittadini».

Dunque, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Cuomo è chiamata ad adottare urgentemente un piano efficace e completo per gestire il massiccio afflusso nelle zone della movida della città, al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti e garantire una città a misura d’uomo.