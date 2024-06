Una rivoluzione in termini di viabilità e un passo avanti importante per il verde pubblico della città della Reggia: la realizzazione del nuovo parcheggio interrato in piazza San Ciro rappresenta un significativo sviluppo per il centro storico di Portici. Il cantiere è già partito la settimana scorsa e la consegna dell’opera è prevista tra circa un anno.

Al centro della maxi riqualificazione vi è un’area a ridosso della basilica di San Ciro, che per anni è stata al centro di polemiche accese da parte dell’opposizione a causa del mancato utilizzo di quello spazio, di proprietà di un privato. Ora, il detentore dell’area ha ottenuto la concessione per realizzare un parcheggio interrato, mentre lo spazio superiore sarà a disposizione della Basilica, con una zona dedicata ai cittadini e al verde.

Il progetto

Secondo le prime informazioni a disposizione del Comune, l’area sosta conterrà circa 70 stalli, con tariffe agevolate, mentre la parte superiore sarà trasformata in un giardino pubblico. Per anni, un terreno incolto è stato lasciato in balia di erbacce, rifiuti e degrado. Tanto da spingere l’opposizione di palazzo Campitelli a chiedere l’esproprio dell’area da parte del Comune con l’obiettivo di realizzare un campetto multiuso. Un progetto già largamente anticipato dalla giunta municipale guidata dal sindaco Enzo Cuomo, che ha concesso i permessi per la realizzazione di un parcheggio interrato al posto del degrado, nonché un’area verde che sarà data in affidamento alla basilica di piazza San Ciro.

«Questo progetto rientra in una più vasta operazione di restyling dell’area, finalizzata a dare lustro al centro storico di Portici – dice l’assessore Giovanni Iacone - I lavori per la realizzazione del parcheggio interrato sono già cominciati e nell’ambito dello stesso progetto, c’è un investimento importante per quanto riguarda l’area verde nella parte superiore, che si estende anche alle spalle della Basilica di San Ciro: panchine e giostre per i più piccoli, a disposizione della chiesa. Si tratta di una riqualificazione importante non solo per quanto riguarda la viabilità, con una nuova area parcheggio che faciliterà l’accesso al centro storico e quindi al mercato, ma anche per l’eliminazione di un terreno incolto e inutilizzato, che adesso sarà a disposizione dei cittadini».

Insomma, la situazione in piazza San Ciro e quindi in tutta l’area bassa della città è destinata a migliorare, soprattutto in termini di viabilità: in particolare nella zona centro e del Granatello persiste un problema legato alla carenza di posti auto, soprattutto durante i fine settimana estivi. Un problema che sarà sostanzialmente arginato proprio grazie alla realizzazione della nuova area sosta interrata ai piedi della Basilica.

Il centro storico

Un nuovo volto per il centro storico, dunque. Non solo parcheggi e aree verdi: l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di riqualificare l’intero centro storico della città della Reggia. Un intervento massiccio di riqualificazione che vede impegnati fondi per oltre cinque milioni di euro e che è già partito: i lavori nell’asse mercatale procedono a ritmo serrato e tra i progetti più importanti c’è la rimozione e la ristrutturazione del basolato antico per eliminare le buche pericolose, un nuovo sistema di illuminazione e l’allargamento dei marciapiedi. E a breve cominceranno anche i lavori di riqualificazione di piazza San Ciro, con un nuovo sagrato.