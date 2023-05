Si spoglia e si masturba in spiaggia davanti ai bambini

Quando ha visto alcune donne sulla spiaggia ha iniziato a denudarsi ed ha iniziato a commetere atti autoerotismo, incurante della presenza anche di altre persone, compresi alcuni minori. E' accaduto a Portici, in provincia di Napoli.

Sul posto è giunta la polizia ma l'uomo protagonista della vicenda è andato in escandenze. Ha minacciato gli agenti, si è rifiutato di fornire le generalità.

Quindi è stato bloccato dopo una colluttazione ed arrestato con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in quanto, durante le fasi di accompagnamento in commissariato ha danneggiato il pannello divisorio dell'abitacolo dell'autovettura di servizio; inoltre, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il fatto è accaduto in vicoletto II Marina a Portici per una segnalazione di un uomo che si stava denudando su una spiaggia libera. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale, indicando un uomo poco distante, ha raccontato loro che, mentre era in compagnia di alcune amiche, aveva notato l'uomo iniziare a denudarsi completamente a pochi metri da loro per poi commettere atti di autoerotismo, incurante della presenza anche di altre persone, compresi minori.