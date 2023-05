Ancora troppa folla al porto di Capri, nuovo sos al Prefetto di Napoli

Ordine pubblico a rischio e caos a Capri sulle banchine e le aree circostanti l'area portuale a Marina Grande. Stamattina il secondo sos dal Comune, dopo quello dei giorni scorsi, attraverso un'altra nota indirizzata al prefetto di Napoli, per chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico per discutere sull'ordine pubblico che viene generato dall'eccesso di persone che si concentrano nell'antico borgo marinaro in concomitanza di arrivi e partenze dei passeggeri.

Nella nota inviata al prefetto, il primo cittadino del comune di Capri, Marino Lembo, segnala l'episodio accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando, scrive il primo cittadino «si è assistito all'ennesimo episodio di sovraffollamento e confusione verificatosi sulla banchina del porto commerciale in cui si è sfiorata la rissa e nella zona di Marina Grande con lunghissime file agli stazionamenti di funicolare, bus e taxi, tutto ciò - continua il primo cittadino - dimostra che la situazione, relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza, sta diventando sempre più drammatica ed è completamente sfuggita di mano rispetto ai numeri degli sbarchi che si devono affrontare quotidianamente. L'isola di Capri conta sull'intervento del Prefetto di Napoli nella certezza che sarà tempestivo ed efficace».