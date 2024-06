Porto di Baia, via alla stagione turistica: 900 posti barca disponibili

È partita, nell’approdo di Baia, la stagione turistica. I 900 posti barca disponibili sono suddivisi per dieci concessionari in base ad un piano delineato negli anni scorsi da Regione e Soprintendenza. E riproposto dal Comune, dopo un’intesa siglata con la capitaneria di porto lo scorso febbraio. I titoli concessori di fatto non sono più rilasciati dalla Regione, ma la delega è stata assegnata al Comune di Bacoli.

ll molo, con pontili galleggianti allestiti nello specchio d’acqua per la nautica, è anche uno snodo di alaggio e varo. Tali operazioni sono consentite, secondo l’ultima ordinanza del sindaco Josi Gerardo Della Ragione, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.

Una disposizione che tiene conto «dell’emergenza bradisismo in corso e punta a non congestionare le vie di fuga».

Dagli operatori intanto giungono ulteriori proposte. Giovanni Jacobsthal, titolare di Nautica Fusaro, spiega: «Si dovrebbe permettere lo spostamento degli automezzi che trasportano imbarcazioni, per varo e alaggio nel porto di Baia, anche di notte e all’alba consentendo tali operazioni nelle primissime ore del mattino. Questa regolamentazione avrebbe delle ricadute positive sulla viabilità, riducendo i disagi alla circolazione veicolare - conclude Jacobsthal - In tal caso si rende necessario il placet della Regione e della Capitaneria di porto».

Con impianto antincendio e dotato di numerosi servizi, l'approdo di Baia è tra i più attrezzati del litorale a nord di Napoli. Altri porti, negli specchi d’acqua di Bacoli, sono a Capo Miseno, Casevecchie e Marina Grande e possono ospitare oltre 600 posti per natanti da diporto. Lo scalo turistico di Baia, ampio 42mila metri quadrati, è contiguo al parco archeologico sommerso: l’area marina protetta comprende tre zone denominate di riserva integrale (A), generale (B) e parziale (C). Definito nel 2002 dai ministeri dell’Ambiente e per i Beni e le Attività culturali, custodisce sui fondali i resti della città di epoca romana inabissata per il bradisismo.