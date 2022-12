Pozzuoli, 17enne fermato col taglierino sullo scooter e denunciato

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno fermato due ragazzi a bordo di uno scooter in via Campana. Il conducente, 17enne di Pozzuoli, è stato trovato in possesso di un taglierino e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il minore non aveva conseguito la patente di guida ed è stato anche multato prima di essere affidato ai genitori.