Carcere femminile di Pozzuoli: «Occupare la libertà», convegno sull'inclusione

«Prosegue il progetto di scuola civica con un appuntamento al carcere femminile di Pozzuoli per sottolineare l’importanza dell’occupazione lavorativa per la reintegrazione sociale delle ex detenute».

Così Vittorio De Feo, consigliere del forum regionale dei giovani della Campania presenta il convegno «Occupare la libertà» che si terrà venerdì 21 aprile alle ore 10 presso il la casa circondariale di Pozzuoli.



«È doveroso – dice De Feo che con Elisa Di Franco, presidente della commissione legalità, sport e sicurezza sociale del forum, introdurrà l’evento – creare delle opportunità e delle occasioni per queste detenute perché, al netto degli errori che capitano nel percorso di vita, bisogna lavorare per la promozione della persona».



«Ci vediamo a Pozzuoli – conclude – per continuare a costruire una rete tra Istituzioni, politica, società civile e mondo del lavoro».



«La maggiore difficoltà del percorso di reinserimento nella società degli ex detenuti è senza alcun dubbio il lavoro» sottolinea Elisa Di Franco. «Il processo di riabilitazione sociale affinché possa avere i suoi frutti deve iniziare all’interno del carcere ma – aggiunge – è necessario che continui all’esterno, perché solo in questo modo se ne potranno percepire i frutti e la pena avrà assolto la sua vera funzione. Bisogna garantire, seguendo lo spirito della Costituzione, un lavoro per una nuova vita, per una nuova società in cui nessuno è escluso».





Sono previsti i saluti di Maria Luisa Palma (direttore carcere Pozzuoli) poi interverranno Gennaro Oliviero (presidente del consiglio regionale), Samuele Ciambriello (garante dei detenuti regione Campania), Bruna Fiola (presidente commissione politiche sociali regione Campania) e, Lucia Coppola (assessore politiche sociali comune di Pozzuoli), Carmela Grimaldi (consulta per la condizione della donna della regione Campania).



Animeranno il panel giuridico Francesca Fava (dirigente polizia di Stato) e la professoressa Carla Pansini (docente diritto processuale penale). Modererà la giornalista Katia Vitale, vice direttore de Il pezzo Impertinente.