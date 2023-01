Pozzuoli e area flegrea, allagamenti nel tunnel e alberi abbattuti dal vento

Le piogge delle ultime ore hanno causato disagi nell'area flegrea. La polizia municipale di Pozzuoli è intervenuta con i tecnici per allagamenti che si sono verificati nel tunnel di Montecorvara e nella zona di via Reginelle che si trova a confine tra Monterusciello e Licola. Si segnalano allagamenti anche in via Madonna del Pantano a Varcaturo. A Monte di Procida ieri è stata chiusa per qualche ora via dell'Inferno per un albero che si era abbattuto sulla sede stradale.

L'intervento degli operai del Comune ha consentito, poi, il ripristino della circolazione. Questa mattina, invece, si segnalano alberi caduti sempre nella cittadina montese in via Panoramica, nella zona del cimitero e in via Principe di Piemonte, in questo caso il pronto intervento degli operai comunali ha evitato che le sedi stradali venissero chiuse.