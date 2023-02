Pozzuoli, fermato il pusher della Domitiana con tre dosi di cocaina

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti Antonio Ciotola, 50enne già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo stato sorpreso in via Domitiana mentre cedeva a un “cliente” tre dosi di cocaina per 150 euro. Nella sua auto ancora cocaina, 5 grammi circa, e una stecchetta di hashish. Nell’abitazione di Ciotola sono stati inoltre sequestrati altri 34 grami di hashish, due grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello utilizzato per tagliare lo stupefacente.