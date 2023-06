Pozzuoli, arrestati due rapinatori: minacce col coltello anche per 10 euro

La compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia

cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su proposta della locale Procura della Repubblica nei confronti di Francesco Lo Monaco, 22 anni, e Salvatore Di Costanzo, 27, entrambi gravemente indiziati di aver commesso, nel mese di ottobre dell'anno scorso, due rapine ai danni di altrettanti soggetti e di averne tentata una terza.

L'attività investigativa, condotta dalla stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, ha permesso di mettere in luce un modus operandi collaudato, nel quale i responsabili avrebbero avvicinato le vittime in strade isolate del centro storico puteolano, per poi minacciarle con l'utilizzo di un coltello facendosi consegnare quanto in loro possesso.

Fondamentale il supporto delle telecamere di videosorveglianza, che hanno contribuito alla raccolta dei gravi indizi di colpevolezza, utili ad accertare come gli indagati operassero a volto scoperto e agissero con spregiudicatezza e assoluta continuità, tanto da non farsi scrupoli nel minacciare la vittima con un coltello anche per ottenere solo 10 euro.