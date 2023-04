Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, i carabinieri della stazione di Monteruscello sono intervenuti in via Grazia Deledda per l'incendio di un'auto.

L'auto coinvolta è una Mercedes intestata ad un incensurato di 52 anni. Il rogo, spento dai vigili del fuoco di Monteruscello, ha danneggiato parzialmente altre due auto parcheggiate poco distanti.