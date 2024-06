La media “Diano” di Pozzuoli vince il concorso per le orchestre scolastiche

Brillante affermazione della scuola media statale “Giacinto Diano” di Pozzuoli, che vince il I° concorso musicale nazionale, riservato alle orchestre scolastiche, promosso dall’istituto comprensivo “De Gasperi” di Caivano in collaborazione con l’associazione culturale Aps Tass (diretta dal preside Gaetano De Masi).

Secondo posto, invece, per l’istituto comprensivo laziale “Piero Angela” di Civitella San Paolo (Roma), mentre la terza piazza è stata conquistata dall’ istituto “Antonio Capraro” di Procida. “Musica è vita” lo slogan della kermesse musicale, svoltasi presso l’accogliente auditorium della De Gasperi, con in gara centinaia di allievi e allieve provenienti da diverse regioni italiane ed impegnati in performances molto varie ed originali.

«E’ stata una splendida esperienza di incontro e di confronto con realtà scolastiche di altre città d’Italia - sottolinea Flora Celiento, dirigente scolastica dell’istituto De Gasperi di Caivano - un’occasione per creare anche duraturi rapporti di gemellaggio». Oltre alla premiazione dei vincitori, alle scuole partecipanti è stata donata una mini opera pittorica, realizzata dal professore Giorgio Verrone, raffigurante il Castello di Caivano di piazza Cesare Battisti, che risale al XIV secolo.

Da annotare che al “De Gasperi” si sono conclusi pure i corsi musicali nell’ambito del Progetto Pnrr, coordinati dai docenti Luigi Piazza e Annunziata Golino.