Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi l'incontro «Il minore nella riforma Cartabia»

Sull'onda dell'inquietudine generale scaturita dalla Riforma che prende il nome dall'ex ministro della Giustizia, Marta Cartabia, un importante appuntamento è fissato per sabato, 1° aprile dalle 10 a Palazzo Migliaresi al Rione Terra a Pozzuoli.

Con il titolo «Il minore nella riforma Cartabia», il convegno ideato per approfondire le criticità e le opportunità della riforma Cartabia, è un incontro che servirà per fare il punto sulle innovazioni introdotte in tema di giustizia minorile, analizzando le novità della riforma che hanno direttamente interessato il minore: il ruolo del curatore speciale, le questioni processuali e il nuovo rito e nuovo giudice.

Per i partecipanti nello storico edificio di Largo Sedile dei Nobili al Rione Terra, fino alle ore 13:00 un momento di riflessione ed un'analisi sul valore mantenuto dalla giurisdizione specializzata per i minorenni all'esito della riforma Cartabia.

Un confronto introdotto e moderato dall'avvocato, Sabrina Sifo, responsabile rapporti istituzionali dell'Unicef Campania, registrerà i saluti iniziali del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni; del Presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo; del Presidente dell'Unicef Campania Emilia Narciso, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello; del Presidente Regionale dell'Ordine Assistenti Sociali, Gilda Panico e del Presidente Ordine Psicologi di Napoli Armando Cozzuto.

A parlare, saranno il Magistrato, Presidente sezione impresa del Tribunale di Napoli, Nicola Graziano; il Consigliere dell'Ordine Avvocati di Napoli Loredana Capocelli e il deputato della Repubblica Italiana, Michele Schiano Visconti. A concludere i lavori ci penserà il Senatore- Commissione Giustizia, l'avvocato Sergio Rastrelli.

Il convegno è stato voluto dall'Unicef Campania presieduta dalla dottoressa Emilia Narciso e dall'Associazione Giuristi del Golfo presieduta dall'avvocato Sabrina Sifo, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dell'Ordine Psicologi della Regione Campania e dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania