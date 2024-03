Pozzuoli, nella casa circondariale femminile parte il progetto «Boxe inside»

«Boxe inside», iniziativa nell'ambito del progetto Sport di tutti – Carceri, verrà presentato martedì 5 marzo, dalle 10, nella casa circondariale femminile di Pozzuoli in Pergolesi, 140.

L’iniziativa, promossa dal ministro per lo sport e i giovani, si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e con il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Alla conferenza stampa di presentazione sarà presente il presidente dell'asd Golden boys Pasquale Sassone, che illustrerà le linee guida e l'operatività del progetto ed il direttore dell’istituto, Maria Luisa Palma. Interverranno inoltre: Flavio Russo, tecnico federale Fpi, responsabile del progetto e delle attività pratiche, Carmela Chiacchio tecnico federale Fpi e responsabile delle attività pratiche, Adriana Intilla, capo area educativa, Biagio Zurlo, responsabile tecnici nazionale Fpi, Augusto Onori, responsabile gruppo sportivo fiamme azzurre ed Enrico Apa, responsabile della parte teorico-formativa.

Durante la presentazione, introdotta e moderata dal giornalista Franco Buononato, alcune allieve iscritte al corso effettueranno una dimostrazione/esibizione.