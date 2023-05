Pozzuoli, commercialisti: due tavole rotonde sul post Covid e sulla crisi Ucraina

Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, reddito di cittadinanza, formazione, competenze, ruolo delle agenzie per il lavoro in partenariato pubblico-privato nel contesto del Pnrr e tutte le novità sul recente Decreto Lavoro 2023 sono solo alcuni dei temi in agenda al convegno “Il mercato del lavoro che cambia”, organizzato dall’agenzia per il lavoro Gesfor e I.L.A. (Ispettori del Lavoro Associati), in programma per giovedì 18 maggio a Pozzuoli, nella splendida cornice dei Campi Flegrei.

Dieci i temi oggetto di dibattito, che ruotano intorno a due interrogativi su tutti: “Post covid e crisi Ucraina-Russia il mondo è cambiato, ma come sta cambiando il framework del mercato del lavoro?” e “Quali sono le sfide che bisogna affrontare e quali le opportunità per tessuto produttivo e lavoratori nel nuovo scenario mondiale?”.

Due invece i momenti salienti della giornata, che avrà inizio alle 14:45 con la registrazione dei partecipanti all’Hotel Gli Dei, con altrettante tavole rotonde, che vedranno, tra gli altri, la partecipazione dell'Ordine Professionale die Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro di Napoli, con i rispettivi presidenti Eraldo Turi e Fabio Triunfo. L’iniziativa gode del patrocinio di Anapl Servizi (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ed il contributo di FonARCom (Fondo Interprofessionale che finanzia la Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle imprese).