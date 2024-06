«Finalmente sono libero». Sono state le prime parole pronunciate dall’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia quando, all’una di ieri notte, i carabinieri gli hanno notificato il provvedimento di scarcerazione disposto dal tribunale del Riesame di Napoli, dopo 142 giorni agli arresti domiciliari e una settimana di detenzione nel carcere di Poggioreale.

«Ovviamente è molto provato per il lungo periodo di detenzione sofferta, in ogni caso felice anche perché non si aspettava una risposta così tempestiva del Riesame. Ha un po' sofferto l'attesa dell'esecuzione del provvedimento del tribunale che, sebbene emessa nel pomeriggio dell'11 giugno, è stata eseguita all'una del mattino del 13. Sono molto contento, dopo un periodo che ritengo estremamente lungo. Adesso si potrà lavorare con serenità e preparare al meglio il processo» spiega l’avvocato Gigi De Vita.

Figliolia ora è atteso da due processi per il caso-Rione Terra: il primo, celebrato con giudizio immediato, lo vede imputato insieme all’imprenditore puteolano Salvatore Musella e all’ex dirigente nazionale del Pd Nicola Oddati, per corruzione, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite, reati per i quali sono scattate le misure cautelari. I tre dovranno comparire davanti alla VII sezione penale (collegio C) per l’udienza del 3 ottobre. Il secondo processo vede sempre Figliolia imputato insieme a tutti gli altri coinvolti nella vicenda giudiziaria, per i reati non contemplati nell’ordinanza di custodia cautelare. L’udienza è fissata per il 27 giugno, in quell’occasione il gip dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta avanzata dai pm Stefano Capuano e Immacolata Sica in merito al reato di associazione a delinquere, accusa che in precedenza era stata “stralciata”.

Una lunga e intricata vicenda giudiziaria iniziata all’alba del 15 gennaio quando scattarono 12 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine sul bando di gara per l’assegnazione del lotto A del Rione Terra di Pozzuoli che prevedeva la gestione, per 18 anni, di un albergo diffuso con 84 camere, 15 botteghe, 2 bar e un ristorante. Con Figliolia finirono a Poggioreale anche Oddati e Musella, l’unico che resta ancora ai domiciliari.

Secondo le accuse, Figliolia avrebbe favorito la Cytec srl di Musella a discapito dell’azienda arrivata prima nella graduatoria finale, la “Cultura e Natura srl” che fa capo al sindaco di Parete, Gino Pellegrino. Nel 2021, dopo aver ottenuto il maggior punteggio, la proposta della società di Pellegrino fu soggetta a verifiche della Deloitte richieste proprio dall’allora sindaco di Pozzuoli che ne bloccò il procedimento. Sospeso nei mesi scorsi da consigliere comunale in virtù della misura cautelare che ha fatto scattare la legge Severino, Figliolia potrebbe anche fare ritorno tra i banchi dell’opposizione dove ora è surrogato da Angelo Lucignano.