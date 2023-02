«Ogni volta che si alza il vento, una pioggia di calcinacci e pezzi di intonaco cade dalla torre dell’ex Sofer e invade i nostri balconi, ma anche la strada e i binari della Cumana. Stessa cosa accade ad ogni scossa di bradisismo. Siamo molto preoccupati». L’allarme arriva direttamente dai tanti residenti di via Raimondo Annecchino, strada che collega la zona portuale di Pozzuoli con il quartiere di Arco Felice: un tempo arteria dell’area industriale di Pozzuoli, dove agli inizi del Novecento c’erano i cantieri dell’Armstrong, poi Sofer, oggi diventati archeologia industriale. Chi abita da queste parti da anni convive con il caratteristico, ma poco pittoresco serbatoio dell’ex Sofer, che svetta ancora su centinaia di case, negozi e uffici. Svetta «paurosamente», come ribadiscono ancora una volta quelli che ci abitano, dopo la petizione lanciata nel 2019 e che portò alla firma di una ordinanza del Comune di Pozzuoli per la messa in sicurezza.

In quella ordinanza, mai revocata, c’è scritto che «la presenza del torrino piezometrico in prossimità della linea ferroviaria Eav rappresenta pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuta all’evidente erosione dei copriferro lungo le pilastrate e gli orizzontamenti circolari, che costituiscono la base del torrino». Una ordinanza sindacale notificata al presidente della società Waterfront Flegreo Spa Francesco Cosenza, attuale proprietaria dell’area nella quale avrebbe dovuto realizzare un progetto di riqualificazione, ma rimasta di fatto lettera morta. Come ammettono dal Comune. E come hanno fatto notare più volte dall’Eav, che ha ripetutamente chiesto di verificare la tenuta statica del serbatoio pensile e che, addirittura, si è dovuta sostituire alla Waterfront nel monitoraggio da remoto delle oscillazioni cui è sottoposto il serbatoio, dopo ogni sciame bradisismico e per il frequente passaggio dei convogli ferroviari.

Per capire i motivi della forte apprensione dei residenti basta guardare con attenzione la struttura alta una trentina di metri che fungeva da cisterna di raccolta dei fluidi da immettere nella fabbrica. Cemento scrostato, armature di ferro corrose in moltissimi punti, rigonfiamenti sospetti delle travi e dei piloni sui quali poggia il «fungo» sul quale si legge ancora, anche se a malapena, la scritta Sofer. «Le scosse sismiche delle ultime settimane e il forte vento hanno molto aumentato le nostre preoccupazioni - scrivono i residenti in un nuovo esposto - Viviamo l’incubo che la torre crolli». E a corredo dell’esposto i firmatari hanno anche allegato un ampio dossier fotografico, dal quale emerge in maniera chiara come ci siano tuttora crepe e sbriciolamenti quantomeno sospetti. Sarà, comunque, compito dei tecnici verificare e accertare se vi siano nuovi rischi e se le preoccupazioni siano fondate o meno. «Il tema è molto serio ed è chiaro che qualcuno debba intervenire e non può farlo solo Eav, che non ha competenza – spiega il presidente dell’holding dei trasporti, Umberto de Gregorio - Come Eav ci preoccupiamo per l’incolumità pubblica e per la sicurezza dei trasporti, abbiamo avviato il monitoraggio sostituendoci alla società Waterfront, abbiamo messo nero su bianco le nostre preoccupazioni e segnalato la vicenda, ma credo si debba avviare un ragionamento più ampio che coinvolga anche la Protezione civile e il Comune di Pozzuoli, perchè il tema sicurezza è molto serio e non va assolutamente sottovalutato».

Dal Comune di Pozzuoli chiariscono che dopo la notifica dell’ordinanza di messa in sicurezza alla Waterfront Flegreo Spa, si è proceduto «alla verifica di inottemperanza delle prescrizioni dell’ordinanza». Il dossier sarebbe stato trasmesso anche alla procura di Napoli. «Seguiamo la vicenda con molta attenzione – dice il sindaco Luigi Manzoni - Allo stato attuale c’è un procedimento per l’abbattimento della struttura, come disposto ultimamente anche da una sentenza del tribunale di Napoli». Ma in questo rimpallo di competenze e responsabilità, i cittadini e comitati civici hanno paura per la propria incolumità. Soprattutto temono l’inerzia, come sta avvenendo anche per quanto riguarda la nuova via di fuga, in caso di calamità naturale, della bretella Tangenziale-Porto: con un decreto del 4 agosto 2022 firmato da Corrado Catenacci, Commissario straordinario regionale del Piano trasporto intermodale flegreo, è stata revocata al consorzio Copin, collegato alla Waterfront Flegreo, la delega agli espropri dopo aver «accertato il perdurare dell’assoluta inerzia del Concessionario Copin nelle procedure espropriative».