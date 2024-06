Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta al locale commissariato, sono intervenuti in via degli Oleandri, zona Lucrino, per la segnalazione di furto di un motociclo ad opera di tre soggetti di cui, due a bordo di una moto e uno a bordo di una vettura.

APPROFONDIMENTI Ottaviano, arrestati tre ladri di auto Villa Literno, intercettato alla guida di un furgone rubato Caserta, tentano un furto d'auto

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso i tre soggetti intenti ad armeggiare sul motociclo segnalato; pertanto li hanno raggiunti e bloccati. Durante il controllo all’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto una chiave T, una smerigliatrice, 7 chiavi a brugola e 1455 euro, di cui gli indagati non hanno saputo giustificare la provenienza.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che, la moto utilizzata dagli indagati, risultava essere oggetto di furto denunciato venerdì scorso a Pozzuoli. Per tali motivi, i tre soggetti, un 23enne con precedenti di polizia, anche specifici, un 29enne e 20enne, tutti napoletani, sono stati tratti in arresto per furto aggravato nonchè denunciati per ricettazione; lo scooter e la moto sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.