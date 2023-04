Pozzuoli: trovati dai carabinieri due giovani in possesso di armi, denunciati

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Pozzuoli, durante un servizio di pattuglia, passando per via Capuano hanno fermato due giovani, uno di 14 e l'altro di 15 anni, che si trovavano a bordo di un motorino.

I due, studenti e incensurati, durante il controllo sono stati ritrovati in possesso di due sfollagente telescopici. All'estremità di uno dei due manganelli era presente la lama di un coltello lunga 7 centimetri.

I ragazzi sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi. L’autista, il 15enne, è stato anche sanzionato per guida senza patente e veicolo non assicurato. Sequestrati anche gli smartphone dei ragazzi. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per conoscere il motivo per il quale i 2 minorenni viaggiassero portando con sé quelle armi.