Pozzuoli, guardie giurate aggredite nell’ospedale Santa Maria delle Grazie con spranga di ferro

Nella mattinata di domenica presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli un tossicodipendente appena dimesso inizia a girovagare per i reparti brandendo una spranga di ferro. Pronto l’intervento di due guardie giurate che tentano di fermarlo mentre cercava di accedere a uno dei laboratori della struttura. La reazione violenta dell’uomo ha causato una profonda ferita alla testa di una delle guardie e la frattura al gomito della seconda. A denunciare l’episodio l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate sulla propria pagina Fb.

«Si tratta di un episodio gravissimo – ha commentato Francesco Emilio Borrelli deputato di Alleanza Verdi Sinistra – per il quale va tutta la mia solidarietà alle due guardie rimaste ferite.

Una violenza inaccettabile ai danni di due lavoratori il cui compito è quello di garantire la sicurezza dell’ospedale. Proprio per questo mi aspetto che l’aggressore vengo immediatamente fermato e condannato in modo esemplare».

«Di certo il probabile stato confusionale non può e non deve costituire un comodo alibi per gettare nel terrore un intero ospedale, ferendo due guardie e interrompendo anche alcuni servizi sanitari. L’ospedale di Pozzuoli è un nosocomio sempre più a rischio, come testimoniano diversi episodi accaduti negli ultimi mesi. Occorre prevedere anche qui un drappello fisso di forze dell’ordine».